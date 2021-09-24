بوشكيان: صناعة الدواء اللبناني تحصن الأمن الصحي

أكد وزير الصناعة جورج بوشكيان امام وفد من نقابة أصحاب مصانع الدواء برئاسة النقيبة كارول ابي كرم، “دعمه الكامل لصناعة الدواء اللبناني، لما له من أهمية في تحصين الأمن الصحي، وتخفيف الفاتورة الدوائية على المواطن”.

وتم البحث في سبل تخطي التحديات التي تواجه القطاع، وإعطاء الأولوية للانتاج اللبناني، في السوق المحلي وفي الأسواق التصديرية.

وكان الوزير بوشكيان التقى وفداً من نقابة الكيميائيين في لبنان، وبحث معهم في كيفية تعزيز التعاون بين الوزارة وخصوصا مع معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات والنقابة لجهة ضبط المواد الكيميائية والتأكد من سلامتها عبر وضع مواصفات إلزامية لها.