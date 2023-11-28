الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 28 نوفمبر 2023 |
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بوشكيان: على "إسرائيل" وقف اعتداءاتها على الجنوب والتزام القرار 1701

منذ ساعة واحدة
وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان

وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان

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طالب وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان “إسرائيل بوقف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية الجنوبية”، ودعاها إلى “الالتزام بالقرار 1701 الذي نعاود التأكيد على التزام الحكومة اللبنانية به”، مشدّدًا على أننا “أمام كارثة إنسانية وجرائم حرب في غزة لا يمكن السكوت عنها، وتستدعي تدخل المجتمع الدولي بغرض الوقف الكامل للعنف”.

وأعلن بوشكيان في الكلمة التي ألقاها اليوم أمام المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في دورته العشرين المنعقدة طيلة هذا الأسبوع في مقرّ المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا، رؤية لبنان للتنمية الصناعية المستدامة “حيث نعتزم توجيه اهتمامنا نحو تعزيز الطاقة المتجددة في الصناعات، وبناء القدرة التنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ودعم قطاع الأغذية الزراعية، والتنويع في الدعم القطاعي باتجاه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومتابعة العمل على مشروع المناطق الصناعية، وتحويلها إلى مناطق صناعية صديقة للبيئة (Eco Industrial Park EIP)”.

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