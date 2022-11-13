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بوشكيان: قلب بيروت ينبض مجدّداً

منذ 6 دقائق
وزير الصناعة جورج بوشكيان

وزير الصناعة جورج بوشكيان

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أشار النائب جورج بوشكيان إلى أن قلب بيروت يعود ينبض مجدّداً باستعادته استقطاب النشاطات والمهرجانات والمؤتمرات الثقافية والتربوية والاقتصادية والرياضية، وبمشاركة اللبنانيين بفرح وأمل وثقة بلبنان الغد.

وقال:” ماراثون بيروت اليوم يركض فيه الشابّات والشبات بتصميم وعزم، واضعين الهموم والمشاكل وراءهم. هكذا هو اللبناني لا يلين ولا يضعف. يتطلّع دائماً الى المستقبل بروح ايجابية.”

أضاف: “سبق الماراثون إحياء معرض لمصنّعي النبيذ اللبناني، ونشاطات أخرى في العاصمة وغيرها حيث أحيينا مهرجان التفاح، وشارك الصناعيون في معرض سيال في باريس.”

وأمل في أن تُعمّم هذه الاحتفالات في سائر المناطق، داعياً البلديات والمجتمع المدني والقطاع الخاص إلى الحماس والمبادرة والتحضير للمناسبات الوطنية والدينية المقبلة، سواء ذكرى عيد الاستقلال، أو عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة. فيستقبل اللبنانيون ويتآلفون مع المغتربين والسوّاح العرب والأجانب المصمّمين على قضاء اجازاتهم الشهر المقبل في لبنان. فينبض لبنان كلّه بالحياة، ويضيء اللبنانيون قلوبهم وساحاتهم وأشجارهم ببهجة الأعياد، ايماناً وفرحاً.

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