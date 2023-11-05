بوشكيان: لا حدود للإجرام الاسرائيلي المتغطرس

دان وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال النائب جورج بوشكيان “إعتداء اسرائيل المجرم والارهابي المستمر على لبنان”.

وقال في بيان: “هي بقصفها الوحشي عائلة لبنانية وقتلها سيدة وثلاثة أطفال في عيناتا الجنوبية، إنما تدين نفسها بخرق المواثيق الدولية وقتل المدنيين العزّل. لا حدود للاجرام الاسرائيلي المتغطرس. والمشكلة بتماديها، وبغياب المجتمع الدولي عن التصدي لها وردعها الا بإصدار البيانات التي لا تغيّر في واقع الأمر”.

وختم: “نأمل من مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار جريء يقضي بادانتها وتجريمها، لا أن ينقسم الأعضاء ويبرّؤون المجرم ويتفرّجون على الضحية”.