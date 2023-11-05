الأحد 21 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 5 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بوشكيان: لا حدود للإجرام الاسرائيلي المتغطرس

منذ ساعة واحدة
وزير الصناعة جورج بوشكيان

وزير الصناعة جورج بوشكيان

A A A
طباعة المقال

دان وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال النائب جورج بوشكيان “إعتداء اسرائيل المجرم والارهابي المستمر على لبنان”.

وقال في بيان: “هي بقصفها الوحشي عائلة لبنانية وقتلها سيدة وثلاثة أطفال في عيناتا الجنوبية، إنما تدين نفسها بخرق المواثيق الدولية وقتل المدنيين العزّل. لا حدود للاجرام الاسرائيلي المتغطرس. والمشكلة بتماديها، وبغياب المجتمع الدولي عن التصدي لها وردعها الا بإصدار البيانات التي لا تغيّر في واقع الأمر”.

وختم: “نأمل من مجلس الأمن الدولي اتخاذ قرار جريء يقضي بادانتها وتجريمها، لا أن ينقسم الأعضاء ويبرّؤون المجرم ويتفرّجون على الضحية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    زياد المكاري
    مكاري: تاريخ لبنان شاهد على مجازر العدو الإسرائيلي
    الوزير هيكتور حجار
    حجّار: الإدانة لا تكفي
    حركة أمل
    "أمل": تمادي الكيان الصهيوني بارتكاب المجازر يمثل تهديداً للأمن والسلام

    الأكثر قراءة

    الولايات المتحدة - لبنان
    تحذير "بالغ الخطورة" من واشنطن لرعاياها في لبنان
    قصف إسرائيلي على سيارة مدنية جنوب لبنان
    فيديو.. استشهاد 3 أطفال باستهداف العدو الإسرائيلي لسيارة تقلهم جنوب لبنان
    يحيى السنوار
    طوفان الأقصى
    مهندسو طوفان الأقصى.. تفاصيل هامة تكشف أسباب وتوقيت هجوم السابع من أكتوبر