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بوشكيان: لتكن العلاقات اللبنانية العراقية مثالاً يحتذى لتحقيق السوق العربية المشتركة

منذ 7 ثواني
وزير الصناعة جورج بوشكيان

وزير الصناعة جورج بوشكيان

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دعا وزير الصناعة جورج بوشكيان أن تكون العلاقات اللبنانية – العراقية مثالا يحتذى لتشمل سائر الدول العربية وتتحقق السوق العربية المشتركة.

وقال بوشكيان خلال مؤتمر الأعمال العراقي اللبناني في بغداد: “حاجتنا إلى بعض تشكل دافعا وعنصر قوة وتحصينا لاقتصاداتنا في نظام معولم لا يرحم، في ظل انتشار وباء عالمي مخيف وقاتل”.

وأضاف: “أدعو إلى أن تكون العلاقات اللبنانية – العراقية مثالاً يحتذى لتشمل سائر الدول العربية وتتحقق السوق العربية المشتركة، فنزداد قوة وتأثيرا في الساحتين الإقليمية والدولية”.

وتابع: “توقيعي ووزير الصناعة والمعادن العراقي مذكرة التعاون أمس بين وزارتي الصناعة في لبنان والعراق خطوة في الاتجاه الصحيح، ومدماك أساسي في تمتين العلاقات الثنائية وتطويرها”.

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