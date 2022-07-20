الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
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بوشكيان: نؤكد أهمية خلق بيئة آمنة بهدف ضمان حق الطفل

منذ 51 دقيقة
وزير الصناعة جورج بوشكيان

وزير الصناعة جورج بوشكيان

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شدد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب ​جورج بوشكيان​، خلال افتتاح بمركز جامبازيان في عنجر، على “أهمية المركز في البلدة، وخلق بيئة آمنة بهدف ضمان حق الطفل في المشاركة والتعلم والترفيه، وتطوير قدراته الفكرية، وتنمية شخصيته على كل المستويات النفسية والتربوية والاجتماعية، إضافة إلى اكتساب مهارات جديدة”.

وثمن بوشكيان ورئيس البلدية وارتكس خوشيان، ومدير مشروع التنمية في ​البقاع​ شربل خوري، لـ “منظمة World Vision تكرّسها للعمل مع الأطفال والاسر، لا سيما أنها ساهمت ومستمرة في تقديم دعمها لإنماء البلدة من خلال مشاريع تنموية داخل المدارس لصالح الأطفال والمراهقين والعائلات اللبنانية واللاجئة”.

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