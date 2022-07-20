بوشكيان: نؤكد أهمية خلق بيئة آمنة بهدف ضمان حق الطفل

شدد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب ​جورج بوشكيان​، خلال افتتاح بمركز جامبازيان في عنجر، على “أهمية المركز في البلدة، وخلق بيئة آمنة بهدف ضمان حق الطفل في المشاركة والتعلم والترفيه، وتطوير قدراته الفكرية، وتنمية شخصيته على كل المستويات النفسية والتربوية والاجتماعية، إضافة إلى اكتساب مهارات جديدة”.

وثمن بوشكيان ورئيس البلدية وارتكس خوشيان، ومدير مشروع التنمية في ​البقاع​ شربل خوري، لـ “منظمة World Vision تكرّسها للعمل مع الأطفال والاسر، لا سيما أنها ساهمت ومستمرة في تقديم دعمها لإنماء البلدة من خلال مشاريع تنموية داخل المدارس لصالح الأطفال والمراهقين والعائلات اللبنانية واللاجئة”.