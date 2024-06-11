بوشكيان: ندعم الأفكار الإبداعية ونشجع المشاريع الإنتاجية والإستثمارية

إفتتح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، مساء اليوم الثلاثاء، في فندق “فينيسيا”، معرض Beirut Lifestyle Avenue المخصص للمجوهرات والفنون والمفروشات القديمة، والذي تنظمه شركة Zenith، وحضره نواب وفاعليات سياسية وصناعية وشخصيات إجتماعية.

وتحدث بوشكيان عن “إهتمام شريحة من اللبنانيين والسياح والمصطافين بهذا النوع من المعارض المميزة والمتخصصة بأصناف معينة تجذب فئة محددة من المهتمين”.

وأشار إلى أن “لبنان قوي بنضال أبنائه وصمودهم في وجه العواصف العاتية والاعتداءات اليومية على جنوبه الغالي وبقاعه المعطاء”، وقال: “نحن في وزارة الصناعة ندعم الأفكار الابداعية، ونشجع المشاريع الإنتاجية والاستثمارية، ونعمل مع القطاع الخاص عبر أجهزة الوزارة ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومعهد البحوث الصناعية على تطوير المنتج وتحديثه وحمايته وفتح الأسواق التصديرية أمامه”.

وأضاف: “عدت قبل يومين من زيارة رسمية لبلجيكا وهولندا، حيث لمست تفهما أوروبيا واضحا وأكيدا على مساعدة القطاع الصناعي اللبناني، بعدما أكدت للمسؤولين الذين التقيتهم أن أبرز الصناعات اللبنانية تلتزم المعايير الأوروبية، ممّا يزيل من أمامها العراقيل التي تعترض انسيابها الى أسواق دول الاتّحاد”.

وختم: “لن أطيل الكلام، فالمعرض أكثر دلالة على التعبير، فتعالوا نشاهد معا التميز اللبناني”.