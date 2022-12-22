بوشكيان: هناك تطوراً يومياً بالقطاع الصناعي في لبنان

إستبعد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان “الدعوة قريباً إلى انعقاد مجلس الوزراء”، مشدداً على ضرورة “الفصل بين تسيير شؤون الناس والأمور السياسية”، وقال: “لا أرغب في التدخّل في الأمور السياسية، وأنا احترم كل الآراء، ولكنني أعطيت موقفي وموافقتي في ما خص تسيير شؤون الناس”.

وأعرب بوشكيان عن تفاؤله في حديث لـ”صوت كل لبنان”، “بمستقبل الصناعة اللبنانية التي ما زالت بألف خير وتستعيد عافيتها وتحقق إنجازات”. وأوضح أن “هناك استثمارات كثيرة في الصناعة إن كان في الأسواق الداخلية والخارجية”، كاشفاً أن صادرات لبنان ارتفعت هذا العام بنسبة ستة وعشرين في المئة عن السنة الماضية، فضلاً عن أننا نشهد نشوء قطاعات صناعية جديدة ومعارض كثيرة ذات جودة عالمية”.

وناشد “اللّبنانيين تشجيع ودعم الصناعة الوطنية، لأنها المستقبل والديمومة للإقتصاد”، داعياً “المقيمين والمغتربين والسياح إلى زيارة معرض الألبسة والأحذية اللبنانية الذي افتتح أخيراً في فندق فينيسيا.”

وأكد أن “هناك تطوراً يومياً في القطاع الصناعي في لبنان، حيث يتحوّل الاقتصاد من ريعي إلى انتاجي.”