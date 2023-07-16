الأحد 28 ذو الحجة 1444 ﻫ - 16 يوليو 2023 |
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بوشكيان والحشيمي: القرار الاوروبي خطير جدا

منذ 36 دقيقة
جورج بوشكيان

جورج بوشكيان

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أشار وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان والنائب بلال الحشيمي، الى أن “القرار الأوروبي المؤيد لإبقاء النازحين السوريين في لبنان خطير جدا لأنه يسهم أولا في تغيير الديموغرافيا السورية كما يؤثر سلبا على الديموغرافيا اللبنانية”.

وقالا في بيان مشترك، “من المعلوم أن إبقاء السوريين في لبنان يعني إبقاءهم في مخيمات اللجوء وسط معاناة اجتماعية وصحية ووجود أطفال في بيئة موبوءة”.

وأكدا تأييدهما لعودة اللاجئ السوري إلى وطنه وأرضه وبيته وعائلته. واعتبرا انه “ليس من المنطق أن يرضى الإنسان أن يعيش في بؤر المعاناة في مخيمات اللجوء وهو يمتلك أرضا في بلده”.

ودعوا المسؤولين الأوروبيين وغيرهم إلى “إنشاء منطقة آمنة safe zone تمهيدا لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم على غرار الخطة التي تم وضعها لحل أزمة اللاجئين العراقيين وإعادتهم إلى مناطقهم آنذاك”.

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