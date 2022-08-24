بوشكيان والفرنّ بحثا مع مصنّعي البهارات في تطوير القطاع

عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان والمدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرنّ ومدير المختبرات في المعهد الدكتور جوزيف متى اجتماعاً ظهر اليوم مع عدد من مصنّعي البهارات، بهدف الاطّلاع على أوضاع القطاع، ودراسة كيفية قيام المعهد بدور تحفيزي أكبر لتصدير المنتجات عن طريق تسهيل الفحوص المخبريّة وفق المواصفات الوطنية التي تتّبع المعايير العالمية مثل الأيزو والـ codex، انطلاقاً من وجود عدد لا بأس به من المؤسسات التي تعمل في هذا القطاع وهي بغالبيتها صغيرة ومتوسّطة وأصبحت متطوّرة وتلبّي قسماً كبيراً من حاجة السوق المحلي، وتلجأ إلى التصدير لأسواق اوروبيّة وأميركيّة وعربيّة وافريقيّة.

وهنّأ الوزير بوشكيان الصناعيين على عملهم وشجّعهم على الاستمرار والتوسّع، واضعاً امكانات الوزارة بتصرّفهم، “مع الاستعداد الكلّي لإزالة المعوقات الفنّية والاداريّة من أمامهم”.

كما تحدّث الدكتور الفرنّ عن دور المعهد في نموّ الاقتصاد الوطني، وعن نشاطه الذي “لم يتوقّف في أكثر المراحل صعوبة”، وعن التعاون القائم بينه وبين الجهات الدوليّة والاعتماديّة لابقاء المعهد على تطوّره وجهوزيّته في الأبحاث والدراسات والاستشارات، شاكراً للوزير بوشكيان دعمه المتواصل.