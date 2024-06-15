بوشكيان: وزارتا الصناعة والزراعة تدعمان الصناعات التكاملية

أكد وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان أن الأولوية المطلقة للحكومة هي دعم القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وفد من أصحاب مصانع المعكرونة والشعيرية في لبنان ومزارعي القمح، بحضور رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في لبنان، خالد شومان.

وأشار الوزير بوشكيان إلى أن الحكومة تعمل على تطوير صناعة تكاملية واستراتيجية بالتعاون مع وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن.

وقال بوشكيان: “نحن اليوم أمام صناعة تكاملية واستراتيجية وسنعمل معًا من أجل هذه الصناعة التي ستعود إيجابياً على زراعة القمح والمزارعين.”

كما شدد بوشكيان على أن الحكومة تعمل على زيادة الصادرات وتخفيف الاستيراد، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية.

وفي هذا السياق، استقبل الوزير بوشكيان وفدًا من أصحاب مصانع المعكرونة والشعيرية في لبنان، بالإضافة إلى مزارعي القمح، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون بين القطاعين الصناعي والزراعي لتحقيق التكامل والنمو المستدام.