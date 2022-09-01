بوشكيان يصدر تعميمًا لمصنّعي البهارات.. ماذا جاء فيه؟

أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال “جورج بوشكيان” التعميم رقم ٦٤ /1، ويتعلق بالحد الأقصى لرواسب Ethylene Oxide في عدد من المنتجات الغذائية.

وجاء في التعميم:”عطفاً على المراسلات التي وردت الى وزارة الصناعة من قبل بعثة لبنان لدى الاتحاد الاوروبي، والتي تحيل بموجبها عدداً من الاخطارات التي تبلغتها من المديرية العامة للصحة والامن الغذائي في المفوضية الأوروبية حول وجود رواسب ال Oxide Ethylene بنسبة تتخطى النسبة المسموح بها في التشريعات الأوروبية في عدد من المنتجات الغذائية اللبنانية المصدرة الى اوروبا.

وكون هذا الأمر من شأنه أن يؤثر على سمعة الصادرات اللبنانية وصورتها في الخارج كما وعلى سلامة المستهلك، يطلب من الصناعيين العاملين كافة في قطاع البهارات والتوابل والأعشاب المجففة والحبوب والبقول والسمسم والبذور الزيتية والبن والمكسرات التقيد بما يلي:

-إجراء تحليل ETO لمنتجاتهم في مختبرات معتمدة معترف بها من قبل الاتحاد الاوروبي قبل تصديرها الى دول الاتحاد الاوروبي، للتحقق من مطابقتها للحدود القصوى المحددة في التشريعات الاوروبية المعنية والواردة في المستند 868/2015(EU) ،وأي تحديث له.

-التشدد في فرض الحصول على شهادة مطابقة من مورديهم في الخارج، صادرة عن مختبر معتمد دوليا، تثبت خلو المنتجات الغذائية المشار اليها من رواسب مادة ETO بنسب أعلى من النسب المحددة من قبل الاتحاد الاوروبي، والمعتمدة في المواصفة القياسية اللبنانية رقم 662:2019 وذلك عند استيرادها كمواد أولية لصناعاتهم.

وتبذل وزارة الصناعة الجهود اللازمة بالتعاون مع معهد البحوث الصناعية لتأمين اختبار ETO في مختبرات المعهد لخدمة الصناعيين اللبنانيين في هذا المجال.