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بوشكيان: يقدّر لبنان عاليا خدمة الجنود الدوليين

منذ 5 دقائق

جورج بوشكيان

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أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن “الدولة اللبنانية، حكومة وشعباً، حريصة على التمسك بأفضل العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة وقوات الطوارئ الدولية لحفظ السلام في جنوب لبنان – اليونيفيل”.

وقال بوشكيان في بيان: “يقدّر لبنان عاليا خدمة الجنود الدوليين، بعيداً من بلدانهم وأهاليهم وعائلاتهم، مؤتمنين على مهمة إرساء السلام في لبنان.”

وأضاف: “يرفض لبنان واللبنانيون أي عمليات تماس أو اشتباك أو تصد لمهمة هذه القوات التي تبادر إلى عمليات إنسانية وتدريبية وتعليمية لأبناء القرى الجنوبية. وإننا إذ نقدم تعازينا لمقتل جندي في الكتيبة الإيرلندية، نشجب هذا الحادث ونؤكد قيام الأجهزة الأمنية المعنية بالتحقيقات السريعة لكشف ملابسات الحادث المؤسف وتحديد المسؤولين عنه وإلقاء القبض عليهم.”

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