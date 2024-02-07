بوشكيان يكلّف المعنيين بالكشف على الأفران ومسالخ اللحوم والدجاج

أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان القرار 7/1 وكلّف فيه العاملين في المصالح المعنية في وزارة الصناعة الكشف على الأفران ومسالخ اللحوم والدجاج للتأكد من التزامها شروط السلامة العامة. وجاء في القرار:

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ ۲۰۲۱/۹/۱۰ (تشكيل الحكومة )،

بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ (احداث وزارة الصناعة )

بناء على المرسوم رقم ۱۳۱۷۳ تاریخ ۱۹۹۸/۱۰/۸ تنظیم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها ،

بناء على المرسوم رقم ٥٢٤٣ صادر في 5 / 4 / ٢٠٠١ تصنيف المؤسسات الصناعية،

بناء على المرسوم رقم 9765 صادر في ١١ / ٣ / ٢٠٠٣ الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية،

بناء على اقتراح مدير عام الصناعة بالتكليف،

بناء على ضرورات المصلحة العامة وحسن التزام المصانع العاملة على الأراضي اللبنانية بالشروط الصحية والبيئية وشروط السلامة العامة،

يقرر ما يأتي :

المـادة الأولى : تكلـف المصـالح المعنيـة فـي وزارة الصناعة في المناطق وفـي الإدارة المركزية القيـام بإجراء كشـوفات دوريـة علـى أفـران الخبـز ومسالخ الدجاج ومسالخ اللحـوم العاملـة ضـمن نطـاق كـل محافظة من المحافظات، للتأكد من التزامها بالشروط الصحية والبيئية وشروط السلامة العامة.

المـادة الثانيـة : ترفـق التقـارير موضـوع الكشوفات الحاصلة بالصـور والمستندات اللازمـة مشفوعة باقتراح رؤساء الوحدات المعنية بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها.

المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار من يلزم