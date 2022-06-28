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بوشكيان يوجه كتابا الى الجمارك حول آلية تسليم إرساليات البضائع

منذ ساعة واحدة
وزير الصناعة جورج بوشكيان

وزير الصناعة جورج بوشكيان

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وجّه وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان كتاباً إلى المجلس الأعلى للجمارك عن “آلية تسليم إرساليات البضائع بناءً على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000(قانون الجمارك)، وأفاد فيه “بالموافقة اعتباراً من تاريخه ولغاية 31/7/2022، على تسليم إرساليات البضائع التي تخضع للتحليل أو التأشير من قبل الدوائر أو المصالح التابعة لوزارة الصناعة ضمن الأصول التي تحدّدها إدارة الجمارك؛ على ألا يتم التصرّف بالبضاعة إلا بعد قيام الموظفين المختصين لدينا بسحب العيّنات النظامية لإجراء التحاليل المطلوبة وصدور النتائج بشأنها واتخاذ القرار المناسب في ضوء ذلك”.

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