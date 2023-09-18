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بوشكيان: لسحب تراخيص المصانع التي توظّف سوريين بلا أوراق قانونية

منذ 15 دقيقة
جورج بوشكيان

جورج بوشكيان

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أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان التعميم رقم 1/83 إلى أصحاب المصانع العاملة على الأرض اللبنانية، وجاء فيه:” استنادا إلى قـرار مجلس الوزراء رقـم 1 تاريخ 1/9/2023، بموضوع النزوح السوري لا سيما التسلل غيـر الشرعي للنازحين، والطلب إلـى جميـع الـوزارات والإدارات المعنية كل في مجال اختصاصه القيام بإجراءات محددة، يطلب إلـى المصانع العاملة على الأرض اللبنانيـة، عدم استخدام عمـال سوريين لا يحوزون أوراقا وتراخيص قانونيـة، وذلك تحت طـائلـة وـف عمـل تلـك المـصـانـع وسحب تراخيصها”.

وأشار التعميم إلى أنّ، “الوزارة ستتخذ الإجـراءات والتدابير الراميـة إلى التثبت من التزام المصانع بهذا التعميم والعمل بموجبه يبلغ إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة العمل، البلديات، جمعية الصناعيين اللبنانيين، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، الجريدة الرسمية وجميع المصالح العاملة في وزارة الصناعة”.

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