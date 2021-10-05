بوشيكيان: لا خلافات بشأن المفاوضات مع صندوق النقد

أكد وزير الصناعة جورج بوشيكيان أن “هناك تكاتفاً حكوميّاً وعملنا يصبّ في خانة الخروج من الأزمة وأوقفنا الارتطام ونتطلّع إلى خطط طويلة الأمد كما أننا نعمل على خطط إصلاحيّة”.

وقال بوشيكيان في حديث لـmtv: “لا خلافات بشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا نريد اتخاذ قرارات شعبويّة ونعمل بطريقة علميّة”.

وأضاف “نسعى لتفعيل دور الملحقين التجاريين وإحياء الاتفاقيات الثنائية مع الدول ونتممى إبقاء التواصل مع السعودية وكل الدول العربية”.

وتابع “لدينا الآن 6 رخص قيد الإنشاء في قطاع صناعة الدواء وسنضع روزنامة للقطاعات التي تنقص لبنان بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ولكن هذا الأمر سيحتاج الى وقت”.

وقال: “سيكون تركيزنا على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وسأسعى لزيارتهم وإعطائهم من وقتي ومكتبي مفتوح لهم لتسهيل أمورهم والاستماع الى أفكارهم”.

وتطرق بوشيكيان الى الانتاج السينمائي والتلفزيوني في لبنان وأهميته وهو الذي يعتبر ايضا من الصناعات، ورداً على على سؤال حول ورقف عرض مسرحية، شدد على “أننا ضد قمع الحريات وهذا الأمر مرفوض نهائياً”.

وتابع “مستعد للوقوف الى جانب الصناعيين وصناعة الذهب تتصدّر الصناعات في لبنان بحسب الأرقام الى جانب المواد الغذائية والمستحضرات التجميلية وقطاع البلاستيك والتغليف وقطاع الكرتون ونشدد على دعم صناعة الأدوية”.

وختم بالقول: “أتمنى أن نضيء شمعة في هذا النفق الأسود وأطالب بدعم الصناعة والانتاج المحلي وهذا هو المستقبل”.