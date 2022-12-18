الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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بوشيكيان: لبنان المصدر الأول في الشرق الأوسط لهذه الصناعة

منذ ساعتين
وزير الصناعة جورج بوشيكيان

وزير الصناعة جورج بوشيكيان

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أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشيكيان، أن “راشيا وأهلها في قلب اللبنانيين، وصناعاتهم إلى أنحاء ‏العالم”، مشيداً بعنفوان أبناء المنطقة وصمودهم، واندفاعهم نحو العمل الانتاجي النموذجي‎.‎
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وهنأ صناعيي راشيا بعد جولة على عدد من المؤسسات الصناعية والمشاغل في القضاء، على التزامهم المواصفات والتقيد بمعايير ‏الجودة، وتطوير نوعية الانتاج وتصديره الى الخارج‎. ‎
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وشملت الجولة، مصانع المونة على أشكالها، الحديد، المدافئ والصوبيات (الأوجاق)، الألبان والأجبان والبلاستيك، وغيرها‎.‎
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واستهل الزيارة، التي دعاه اليها الشيخ جمال الدين ابو ابراهيم، بلقاء أصحاب المؤسسات في دارة الشيخ ابو ابراهيم، في حضور رئيس ‏بلدية راشيا رشراش ناجي، وكيل الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي في راشيا عارف ابو منصور، والاستاذ مكرم بركات‎. ‎
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ثم توجهوا الى مصنع‎ Rachaya Garden ‎للمنتجات البلدية، حيث استقبله صاحب المعمل فارس فايق. واطلع على سير العمل. بعدها ‏كانت زيارة الى البان واجبان البركة لصاحبه فواز حمص واشقائه‎. ‎
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وجال في اقسام المعمل، ثم انتقل الوفد الى معمل “راما بلاست”، والتقى اصحاب المعمل فهد منذر واولاده. واستمع الوزير الى ‏المعوقات التي تواجه صناعة البلاستيك في هذه المرحلة‎.‎
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في الختام، كانت زيارة الى معامل جمال الدين ابو ابراهيم لصناعة المدافئ والصوبيات والحديد‎. ‎
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واطلع على تطوير المصنع ليستوفي شروط الجودة، ويتمتع بالقدرة التنافسية والتصديرية‎. ‎
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واشاد بالاحترافية والتقنيات العالية والدقيقة في هذا المجال لا سيما ان لبنان يعتبر المصدر الاول في الشرق الاوسط لهذه الصناعة. كما ‏تعرف على الإبتكارات المستحدثة من قبل الشركة للصوبيات الجاهزة والافران والمداخن‎.‎
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وقدم بوشيكيان شهادة تقدير لأصحاب المعمل بعد تسجيل كلمة في السجل الذهبي‎.‎

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