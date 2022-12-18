بوشيكيان: لبنان المصدر الأول في الشرق الأوسط لهذه الصناعة

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشيكيان، أن “راشيا وأهلها في قلب اللبنانيين، وصناعاتهم إلى أنحاء ‏العالم”، مشيداً بعنفوان أبناء المنطقة وصمودهم، واندفاعهم نحو العمل الانتاجي النموذجي‎.‎

‎ ‎

وهنأ صناعيي راشيا بعد جولة على عدد من المؤسسات الصناعية والمشاغل في القضاء، على التزامهم المواصفات والتقيد بمعايير ‏الجودة، وتطوير نوعية الانتاج وتصديره الى الخارج‎. ‎

‎ ‎

وشملت الجولة، مصانع المونة على أشكالها، الحديد، المدافئ والصوبيات (الأوجاق)، الألبان والأجبان والبلاستيك، وغيرها‎.‎

‎ ‎

واستهل الزيارة، التي دعاه اليها الشيخ جمال الدين ابو ابراهيم، بلقاء أصحاب المؤسسات في دارة الشيخ ابو ابراهيم، في حضور رئيس ‏بلدية راشيا رشراش ناجي، وكيل الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي في راشيا عارف ابو منصور، والاستاذ مكرم بركات‎. ‎

‎ ‎

ثم توجهوا الى مصنع‎ Rachaya Garden ‎للمنتجات البلدية، حيث استقبله صاحب المعمل فارس فايق. واطلع على سير العمل. بعدها ‏كانت زيارة الى البان واجبان البركة لصاحبه فواز حمص واشقائه‎. ‎

‎ ‎

وجال في اقسام المعمل، ثم انتقل الوفد الى معمل “راما بلاست”، والتقى اصحاب المعمل فهد منذر واولاده. واستمع الوزير الى ‏المعوقات التي تواجه صناعة البلاستيك في هذه المرحلة‎.‎

‎ ‎

في الختام، كانت زيارة الى معامل جمال الدين ابو ابراهيم لصناعة المدافئ والصوبيات والحديد‎. ‎

‎ ‎

واطلع على تطوير المصنع ليستوفي شروط الجودة، ويتمتع بالقدرة التنافسية والتصديرية‎. ‎

‎ ‎

واشاد بالاحترافية والتقنيات العالية والدقيقة في هذا المجال لا سيما ان لبنان يعتبر المصدر الاول في الشرق الاوسط لهذه الصناعة. كما ‏تعرف على الإبتكارات المستحدثة من قبل الشركة للصوبيات الجاهزة والافران والمداخن‎.‎

‎ ‎

وقدم بوشيكيان شهادة تقدير لأصحاب المعمل بعد تسجيل كلمة في السجل الذهبي‎.‎







