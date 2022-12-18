بوشيكيان: لبنان المصدر الأول في الشرق الأوسط لهذه الصناعة

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشيكيان، أن “راشيا وأهلها في قلب اللبنانيين، وصناعاتهم إلى أنحاء العالم”، مشيداً بعنفوان أبناء المنطقة وصمودهم، واندفاعهم نحو العمل الانتاجي النموذجي.
وهنأ صناعيي راشيا بعد جولة على عدد من المؤسسات الصناعية والمشاغل في القضاء، على التزامهم المواصفات والتقيد بمعايير الجودة، وتطوير نوعية الانتاج وتصديره الى الخارج.
وشملت الجولة، مصانع المونة على أشكالها، الحديد، المدافئ والصوبيات (الأوجاق)، الألبان والأجبان والبلاستيك، وغيرها.
واستهل الزيارة، التي دعاه اليها الشيخ جمال الدين ابو ابراهيم، بلقاء أصحاب المؤسسات في دارة الشيخ ابو ابراهيم، في حضور رئيس بلدية راشيا رشراش ناجي، وكيل الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي في راشيا عارف ابو منصور، والاستاذ مكرم بركات.
ثم توجهوا الى مصنع Rachaya Garden للمنتجات البلدية، حيث استقبله صاحب المعمل فارس فايق. واطلع على سير العمل. بعدها كانت زيارة الى البان واجبان البركة لصاحبه فواز حمص واشقائه.
وجال في اقسام المعمل، ثم انتقل الوفد الى معمل “راما بلاست”، والتقى اصحاب المعمل فهد منذر واولاده. واستمع الوزير الى المعوقات التي تواجه صناعة البلاستيك في هذه المرحلة.
في الختام، كانت زيارة الى معامل جمال الدين ابو ابراهيم لصناعة المدافئ والصوبيات والحديد.
واطلع على تطوير المصنع ليستوفي شروط الجودة، ويتمتع بالقدرة التنافسية والتصديرية.
واشاد بالاحترافية والتقنيات العالية والدقيقة في هذا المجال لا سيما ان لبنان يعتبر المصدر الاول في الشرق الاوسط لهذه الصناعة. كما تعرف على الإبتكارات المستحدثة من قبل الشركة للصوبيات الجاهزة والافران والمداخن.
وقدم بوشيكيان شهادة تقدير لأصحاب المعمل بعد تسجيل كلمة في السجل الذهبي.