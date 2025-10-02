بوصعب يحسم الجدل: لا تأجيل للانتخابات… وتسجيل المغتربين يبدأ قريبًا

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس اقتراحات القوانين الانتخابية جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وبحضور وزيري الداخلية أحمد الحجار والخارجية يوسف رجي.

وأكد بوصعب أن النقاش تناول إنشاء مجلس الشيوخ خارج القيد الطائفي، مع تركيز الاجتماع على عرض وزير الداخلية لنتائج عمل اللجنة الحكومية المكلفة متابعة تطبيق قانون الانتخاب.

وشدد بوصعب على أن “لا حديث عن أي تأجيل للانتخابات النيابية”، موضحًا أن هناك التزامًا مشتركًا بين الحكومة والمجلس النيابي بإجرائها في موعدها وفق القانون النافذ، وأن وزير الداخلية سيباشر قريبًا عملية تسجيل الناخبين في الخارج، بما يشمل انتخاب النواب الستة المخصصين للمغتربين.

وأشار إلى أن لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية ستباشر عملها قريبًا لدراسة المراسيم الخاصة بالانتخابات، مع تأكيد الحكومة عدم إحالة أي مشروع قانون جديد في المرحلة الراهنة، والاكتفاء بالقانون الحالي.

وختم بوصعب بالتشديد على أن “الانتخابات ستجري في موعدها، وأن تسجيل المغتربين سينطلق قريبًا على أساس القانون النافذ”.