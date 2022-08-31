الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
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بوغدانوف يزور لبنان قريبا.. فماذا يحمل معه؟

منذ 34 ثانية
ميخائيل بوغدانوف

ميخائيل بوغدانوف

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في حين تستعدّ روسيا لتنظيم اطلالة على منطقة الشرق الاوسط بعد غياب بفعل انشغالها بالحرب الأوكرانية، منعاً لإخلاء الساحة أمام سائر القوى الكبرى ، لا سيما الولايات المتحدة الاميركية، بشكل لا يسمح لها بتعزيز سيطرتها فيها، كلّف الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في بلدان الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف القيام بزيارة.

ضمن الجولة ستكون حصة للبنان، الا انها تبقى غير محددة زمنيا بعد ت وفق ما تكشف مصادر دبلوماسية مطّلعة على الموقف الروسي لـ “المركزية”، لأن السفير الروسي لدى لبنان لا يزال في موسكو في انتظار عودته إلى بيروت والاطلاع على الأجواء فيها.

وتؤكّد المصادر أن بوغدانوف سيلتقي مختلف القوى السياسية اللبنانية والهدف الأساسي حثّ اللبنانيين على انتخاب رئيس جمهورية ضمن المهل الدستورية وتشكيل حكومة في أسرع وقت، خوفاً من الوصول إلى الفراغ ما يهدّد الاستقرار في لبنان ويؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية فيه، لأن ذلك لا يؤثر على الوضع الداخلي اللبناني حصراً بل على المنطقة أيضاً.

وإذ يترقب لبنان أيضاً اتّضاح مصير المساعدات الروسية من فيول وقمح، تكشف المصادر نفسها أن الحكومة الروسية أقرّت المساعدات، إلا أن الكميات التي ستقدّم لم تحدد بعد.

    المصدر :
  • المركزية

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