الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بولا يعقوبيان: الصحافة في ‎لبنان تبقى ركيزة الحرية وصوت الناس

منذ 12 دقيقة
النائبة بولا يعقوبيان

النائبة بولا يعقوبيان

A A A
طباعة المقال

كتبت النائبة بولا يعقوبيان عبر حسابها على اكس: ما صدر عن ‎توم باراك اليوم مُستهجَن، ولا ينتقص من مكانة ‎الصحافة اللبنانيّة، بل يكشف مدى انهيار صورة الديبلوماسية الغربيّة وانحطاطها في أبسط قواعد الاحترام والتخاطب الدبلوماسي!

فالصحافة في ‎لبنان، رغم كلّ الصعوبات، تبقى ركيزة الحرية وصوت الناس. أمّا ذهنيّة الاستعلاء والتعاطي المتعجرف مع هذا البلد وصحافته، فهي سقوط مدوٍّ أخلاقياً ودبلوماسياً قبل أن تكون إساءة للصحافة اللبنانيّة…

    المزيد من أخبار لبنان

    بعبدا
    بعد كلام باراك.. رئاسة الجمهورية "تأسف"!
    المكتب السياسي الكتائبي
    حزب الكتائب يحذر من أي محاولة مستقبلية للاستثمار في الشارع
    رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير وفدًا من الكونغرس الأميركي
    سلام للوفد الأميركي: لضرورة استكمال هذا المسار.. ولا عودة إلى الوراء

    الأكثر قراءة

    آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
    بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!
    منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان
    أحد المتورطين بمقتل باسكال سليمان بقبضة الجيش
    عناصر من قوى الأمن الداخلي يقفون في نقطة تفتيش في قرية المزرعة في محافظة السويداء، سوريا، 21 يوليو/تموز 2025. رويترز
    السويداء.. البلعوس ينتقد "الحرس الوطني" وحركة رجال الكرامة ترفض الانضمام