بولا يعقوبيان: الصحافة في ‎لبنان تبقى ركيزة الحرية وصوت الناس

كتبت النائبة بولا يعقوبيان عبر حسابها على اكس: ما صدر عن ‎توم باراك اليوم مُستهجَن، ولا ينتقص من مكانة ‎الصحافة اللبنانيّة، بل يكشف مدى انهيار صورة الديبلوماسية الغربيّة وانحطاطها في أبسط قواعد الاحترام والتخاطب الدبلوماسي!

فالصحافة في ‎لبنان، رغم كلّ الصعوبات، تبقى ركيزة الحرية وصوت الناس. أمّا ذهنيّة الاستعلاء والتعاطي المتعجرف مع هذا البلد وصحافته، فهي سقوط مدوٍّ أخلاقياً ودبلوماسياً قبل أن تكون إساءة للصحافة اللبنانيّة…

