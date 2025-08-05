بولا يعقوبيان: لا شرعيّة تعلو على شرعيّة الدولة

كتبت النائب بولا يعقوبيان على منصة “إكس”: “العودة إلى كنف المؤسسات لم تَعُد ترفاً سياسيّاً، بل شرطاً لنجاة الوطن. لا شرعيّة تعلو على شرعيّة الدولة، ولا سلاح يعلو على سلاحها! فإمّا دولة واحدة بقرارٍ واحد وسلاحٍ واحد، أو لا دولة تُرتجى على الإطلاق. بانتظار جلسة مجلس الوزراء اليوم”.

العودة إلى كنف المؤسسات لم تَعُد ترفاً سياسيّاً، بل شرطاً لنجاة الوطن.

لا شرعيّة تعلو على شرعيّة #الدولة، ولا سلاح يعلو على سلاحها!! فإمّا دولة واحدة بقرارٍ واحد وسلاحٍ واحد، أو لا دولة تُرتجى على الإطلاق.

بانتظار #جلسة_مجلس_الوزراء اليوم.#لبنان #السلاح_غير_الشرعي #الحكومة pic.twitter.com/HO53hIU8G1 — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) August 5, 2025