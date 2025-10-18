السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
بولا يعقوبيان: لبنان في صلب الصراعات الإقليمية.. والسلاح خارج الدولة يضعف التفاوض الدولي

منذ 3 دقائق
بولا يعقوبيان

بولا يعقوبيان

حذّرت النائبة بولا يعقوبيان من أن لبنان لم يعد بمنأى عن الصراعات والتحولات الإقليمية والدولية، بل أصبح في صلبها، معتبرةً أن البلاد تمر بلحظة دقيقة قد تتحوّل فيها إلى ساحة اختبار لتوازنات خارجية.

وفي حديث لبرنامج “أحداث في حديث” عبر “صوت كل لبنان”، أشارت يعقوبيان إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير في الجنوب، مؤكدةً أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإيجاد ساحات توتر جديدة لتخفيف الضغط الداخلي، ما يضع لبنان أمام خطر الانزلاق إلى مواجهة عسكرية محتملة.

وشدّدت على أنّ استمرار وجود السلاح خارج الدولة يضعف موقف لبنان التفاوضي ويقوّض أي محاولة لكسب ثقة المجتمع الدولي. وأضافت أنّ الشرط الأول لجذب المساعدات الدولية هو حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدةً أن أي حديث عن إعادة إعمار بلا هذا الحصر هو “كلام بلا مضمون”.

وعن ملف إعادة الإعمار، انتقدت يعقوبيان الاشتباك السياسي بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، مشيرةً إلى أنّ ربط تمرير الموازنة ببدء عملية الإعمار خلق جوًا سياسيًا مشحونًا. كما كشفت أنها طرحت فكرة دمج بعض الفصائل المسلحة ضمن الجيش اللبناني خلال لقاء مع السفيرة الأميركية في بيروت، موضحةً أنّ هذه الخطوة جُرّبت سابقًا في بعض مناطق الجنوب ويمكن البناء عليها.

واختتمت يعقوبيان هجومها على القوى السياسية التي تعطل القوانين الإصلاحية، محمّلةً رئيس المجلس النيابي نبيه برّي مسؤولية “شل العمل التشريعي”، في حين يُحمّل البعض نواف سلام المسؤولية بشكل غير دقيق.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

