بولا يعقوبيان لـ"المرتزقة الحاكمة": لعدم انتظار الخارج

أكدت النائبة بولا يعقوبيان أنها طالبت من وصفتها بـ”المرتزقة الحاكمة بعدم انتظار الخارج وألا يتم تقسيم ما تبقى من حصص في البلد في ما بينها لانتخاب رئيس للجمهورية”.

ورأت، في حديث لإذاعة “صوت كل لبنان”، أن “الجميع يناورون ويستخدمون الوقت كأنه وقت ضائع، في حين يحتاج لبنان إلى رئيس إنقاذي إصلاحي سيادي للتعاطي مع كل الملفات”، وأكدت أنه “قبل طرح اسم النائب ميشال معوض طلبت من حزبي “القوات” و”الاشتراكي” وآخرين دعم النائب السابق صلاح حنين للتمكن من القيام بحملة حقيقية في محاولة لإبقاء من يطير النصاب داخل الجلسة والوصول إلى انتخاب رئيس”.

واعتبرت أن “معوض هو مرشح مناورة، وحتى الساعة هناك لعبة إضاعة الوقت بدلا من الذهاب إلى انتخاب رئيس في ظل مرحلة الانهيار التي يمر بها لبنان”.

وعن الجلسة النيابية الأربعاء المقبل، قالت: “سنجتمع لكي نقرر كيف سنقارب الجلسة، ومن وجهة نظري يجب المشاركة فيها والذهاب إلى أي وسيلة للمحاسبة”.

أما عن احتمال دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، فأشارت إلى أنها سترى “ما الأسباب الموجبة لذلك”، مشددة على أن “عودة انتظام عمل المؤسسات تكون عبر انتخاب رئيس للجمهورية وليس عبر التغاضي عن ذلك”.