بولا يعقوبيان: لم نلحظ أي تجاوب فعلي من حزب الله في موضوع حصر السلاح

قالت النائبة بولا يعقوبيان إنّ أداء الحكومة الحالية حتى الآن “يبقى خجولاً جداً مقارنة بما يمكن أن تقوم به فعلياً”، معتبرة أنّ “أمل الناس لا يزال معقوداً على الإجراءات التي قد تُتخذ في مواجهة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة”.

وفي تصريح لها من مجلس النواب، لفتت يعقوبيان إلى أنّه “رغم كل ما حصل لنا من ويلات خلال السنوات الماضية، لم نلحظ أي تجاوب فعلي من حزب الله في موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية”، مشيرة إلى أنّ “التعاطي مع هذا الملف لا يزال محكوماً بالمراوحة السياسية والغموض في المواقف”.

ورغم انتقادها أداء الحكومة، اعتبرت يعقوبيان أنّ “هذه الحكومة قد تكون من أفضل الحكومات، إن توافرت لها الإرادة”، مضيفة: “نأمل أن تأتي بمشاريع مثمرة وفعّالة، خصوصاً على مستوى الإصلاح الحقيقي والشفافية”.

كما شددت على أنّ “ما يُسمى بالدولة العميقة ما زال يتحكم بالقرار، وهي أقوى من أن تُقتلع بأشهر معدودة”، مشيرة إلى أنّ تغيير النظام القائم على المحاصصة والفساد يتطلب إرادة سياسية جامعة، وشجاعة في مواجهة المنظومة التي عطّلت مؤسسات الرقابة والقضاء وأفرغت الدولة من مضمونها السيادي والإداري.

وتأتي تصريحات يعقوبيان في ظلّ الجدل المستمر حول ملف سلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية، وهو أحد أبرز الملفات العالقة التي لم تتناولها الحكومة بشكل صريح في بيانها الوزاري، وسط انقسام داخلي حول مقاربة هذا الموضوع الشائك.