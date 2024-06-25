بوليتيكو: خطر الحرب بين حزب الله وإسرائيل مرتفع هذا الشهر

نقل موقع بوليتيكو الأمريكي عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن “على حزب الله ألا يعتقد أن الولايات المتحدة تستطيع منع إسرائيل من مهاجمته”.

وقال المسؤولون “واشنطن ستساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها إذا نفذ حزب الله ضربات انتقامية”، زاعمين أن “خطر الحرب بين حزب الله وإسرائيل مرتفع هذا الشهر كما ارتفع خطر سوء تقديرهما للوضع”.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.

في سياق متصل، أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن قلق بلادها البالغ إزاء تصاعد العنف على حدود إسرائيل مع لبنان وتزايد خطر نشوب صراع أوسع في المنطقة.

وخلال كلمتها في مؤتمر أمني بإسرائيل، حذرت الوزيرة إسرائيل من أنها قد “تخسر نفسها” في الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وأن الغضب المتزايد جراء معاناة المدنيين في غزة يقوض أمن إسرائيل.

وتتزايد المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس إلى البلدان المجاورة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد إن إسرائيل قد ترسل مزيدا من القوات إلى الشمال، حيث يتصاعد القتال مع حزب الله على الحدود مع لبنان.

وقالت بيربوك في تصريحات معدة مسبقا “نحن قلقون للغاية حيال تزايد العنف على الحدود الشمالية. سأزور بيروت غدا مرة أخرى لهذا السبب تحديدا”.

وأضافت “نعمل دون كلل مع شركائنا لإيجاد حلول يمكن أن تحول دون تزايد المعاناة. يتزايد خطر التصعيد غير المقصود والحرب الشاملة يوما بعد يوم”.

وتابعت “بصفتي صديقة لإسرائيل، أريد أن أكون صريحة: هذا الغضب لا يساعد إسرائيل على تلبية احتياجاتها الأمنية، وإنما على العكس من ذلك يخدم فقط حملة حماس لإثارة المزيد من التصعيد”.