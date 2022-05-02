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بول ابي راشد منتقدًا كلام باسيل: لمحاكمة من خالف القوانين في بناء السدود

2 - مايو - 2022
بول ابي راشد

بول ابي راشد

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ردّ رئيس جمعية “الأرض – لبنان” بول ابي راشد على خطاب النائب جبران باسيل في جزين، منتقدًا ما قاله عن مشروع سد بسري، اذ عدّد “إخفاقات وزارة الطاقة والمياه التي أدارها فريق باسيل وفشل بتشغيل محطات التكرير وصيانة الشبكة المهترئة وتنظيم عشوائية الآبار الجوفية، ودمر أجمل وديان لبنان”.

وأشار الى أن “الحملة الوطنية لإنقاذ مرج بسري جمعت الأهالي والجمعيات البيئية والبلديات والخبراء العلميين والقانونيين، وعملت بمهنية وبدافع حب الطبيعة وتاريخ لبنان والتنمية المستدامة وحماية المال العام”، معتبرًا ان “الجاهل هو الذي دمر اكبر سهل زراعي بجبل لبنان والمنطقة الاثرية غير المكتشفة بعد حيث يمر فيها الدرب القديمة للحرير الذي من المحتمل ان يكون السيد المسيح مشى عليها بطريقه من صيدا الى المدن العشر”.

كما دعا أبي راشد الى محاكمة “من خالف القوانين بكل السدود اللي نفذت من سد القيسماني مرورا بسد جنة وبقعاتة والمسيلحة وبلعا حيث بدأ تنفيذها قبل إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي والإجتماعي وموافقة وزارة البيئة عليها”.

ورأى ان “كلفة مشروع جر المياه وتكريرها وبناء سد بسري مقدرة ب875 مليون دولار وليس 120 مليون دولار، والتجارب أظهرت ان كلفة تنفيذ السدود دوبلت او تربلت مثلا سد بلعا كانت كلفته مقدرة بحوالى 25 مليون دولار ووصلت اليوم ل60 مليون دولار”.

وحيا أبي راشد “كل الناشطين المدافعين عن مرج بسري والذين يستحقون التكريم وليس المقاضاة”.

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