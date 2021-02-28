بول مرقص: الحياد قرار على الدولة اللبنانية أن تأخذه والامم المتحدة لا يمكنها ان تفرضه علينا

اعتبر رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص أن مفاهيم الحياد والتحييد والتدويل مفاهيم مختلفة عن بعضها البعض.

وشدد في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، على ان “موضوع الحياد يتطلب تعبيرا عن ارادة الدولة ولا يطرح في مجلس الامن بل في الجمعية العامة للامم والمتحدة فمجلس الامن لا يتدخل الّا اذا كان هناك تهديدا للسلم الدولي”.

ولفت الى ان “الحياد قرار على الدولة اللبنانية أن تأخذه والامم المتحدة لا يمكنها ان تفرضه علينا وقد يحتاج الى تعديل دستوري”.

وتابع: “الحياد يحتاج الى حدّ ادنى من موافقة دول الجوار او على الاقل عدم اعتراضها”.

واضاف: “الحياد يتطلب تعديلا في الدستور واكثريات موصوفة وعملا تشريعيا ويحتاج ايضا الى الية دولية تأخذ وقتا “.

ولفت الى ان “التعامل الدولي يكون مع الدولة اللبنانية لا مع الشعب او مكونات الشعب”.

وقال: “تدخل الامم المتحدة اما ان يكون بناء على طلب الدولة او بناء على الفصل السابع وهو امر مستبعد”.