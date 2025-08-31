الأحد 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 31 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بول مرقص: نستذكر الصدر ومبادئه الرامية الى تعزيز الوحدة الوطنية

منذ 7 دقائق
وزير الاعلام بول مرقص

وزير الاعلام بول مرقص

A A A
طباعة المقال

كتب وزير الاعلام بول مرقص عبر منصة “أكس”: “نستذكر اليوم سماحة الإمام المغيّب السيد موسى الصدر ورفيقيه، في شخصه، ومن خلال مبادئه الرامية الى تعزيز الوحدة الوطنية التي نحتاج إليها اليوم أكثر من أي وقت لجبه التحديات الماثلة أمام البلاد وصون هذه الوحدة. هذه المبادئ نسعى الى أن نعيشها فعلاً لا قولاً فحسب، في يوميات حياتنا المشتركة ومن خلال كتاباته وخطبه، وعبر المؤتمرات والمحطات التي شاركت فيها في السنين الماضية بتنظيم من مؤسسة الصدر ومع عائلته الكريمة التي شرّفتني بزيارة أخيراً وأعلمتني بالمشاريع الطموحة التي تقوم بها والتي تجسّد هذه المبادئ على الدوام: مبادئ كي نعيشها كل يوم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
    نبيه بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح.. وإسرائيل تجاهلت الورقة الأميركية
    المطران الياس عودة
    المطران عودة يدعو إلى التحرر من عبودية المال
    البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
    عن لبنان.. هذا ما قاله الراعي!

    الأكثر قراءة

    النائب جبران باسيل
    تصريح عالي النبرة لباسيل ضد حزب الله!
    كتائب القسام تعلن رسميا استشهاد القيادي محمد السنوار
    رسمياً.. حماس تعلن استشهاد قائدها العسكري محمد السنوار
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    بري والخيارات الصعبة.. مواجهة حزب الله أو حماية الدولة؟