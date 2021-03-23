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بومبارديير وطراف أكدا لنجار استعداد الاتحاد الاوروبي وايطاليا الوقوف الى جانب لبنان وشعبه

منذ 47 دقيقة
وزير الأشغال العامة والنقل ​ميشال نجار

وزير الأشغال العامة والنقل ​ميشال نجار

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أكدت السفيرة الايطالية في لبنان نيكوليتا بومبارديير وسفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف على “استعداد كل من الاتحاد الاوروبي وايطاليا الوقوف الى جانب لبنان وشعبه ومساعدته، ولاسيما في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها”.

كما تطرق اللقاء الذي ضمّ وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار والسفيرة الايطالية بومبارديير، والسفير طراف، ومدير برامج الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي شارل عبدالله، ومدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني، الى مختلف المواضيع على الساحة اللبنانية، بالإضافة الى مشاريع مرتبطة بمطار رفيق الحريري الدولي.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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