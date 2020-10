بومبيو في ذكرى “17 تشرين”: رسالة اللبنانيين واضحة.. والعمل كالمعتاد غير مقبول

غرد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في ذكرى احياء “ثورة 17 تشرين” ، قائلا:

“منذ عام مثل اليوم، بدأ اللبنانيون بالنزول إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاحات، وبتحسين الحكم، ووضع حد للفساد المستشري الذي خنق إمكانات لبنان الهائلة”.

وأضاف: “تبقى رسالتهم واضحة ولا يمكن إنكارها، فالعمل كالمعتاد غير مقبول”.

One year ago today, the Lebanese people began taking to the streets demanding reforms, better governance, and an end to the endemic corruption that has stifled Lebanon’s tremendous potential. Their message remains clear and undeniable—business as usual is unacceptable.

