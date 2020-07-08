بومبيو: نعمل بكل جهد ضد حزب الله الإرهابي ولن نسمح لإيران ببيع النفط له

حرب أميركا على “حزب الله” تتصاعد، فقد اتخذت الولايات المتحدة الاميركية قرار وضع الحزب على مقصلة الاعدام، وهو ما دفع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الى التأكيد خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية على” دعم الولايات المتحدة للبنان شرط ألا يكون تابعا لإيران وحزب الله لا يسيطر على الحكم “، وقال: “نعمل بكل جهد ضد حزب الله الإرهابي، ولن نسمح لإيران ببيع النفط له”.

وأوضح بومبيو أن “روسيا والصين ورئيس النظام السوري بشار الأسد منعوا وصول المساعدات الإنسانية”، كما تطرق الى جريمة اغتيال الخبير الاستراتيجي والأمني هشام الهاشمي في العراق بالأمر الشنيع، داعيا إلى تقديم قتلته للمحاكمة العادلة. وحث بومبيو مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وقال إن الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها ضبطت الشهر الماضي سفينة تحمل أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، مشدداً على انه “لا بد لمجلس الأمن أن يمدد حظر الأسلحة على إيران لمنع مزيد من الصراعات في المنطقة… لا يسع أي شخص جاد الاعتقاد بأن إيران ستستخدم الأسلحة التي تحصل عليها لأغراض سلمية”.

لا شك ان “حزب الله” سيواجه في الايام القادمة مزيداً من الضغوطات والعقوبات في خطوات متسارعه من قبل الولايات المتحدة الاميركية للقضاء عليه.