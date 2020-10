بومبيو يدعو العالم إلى تصنيف “حزب الله” منظمة إرهابية

صدر عن وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو في ذكرى مقتل جنود أميركيين في بيروت البيان التالي:

في 23 تشرين الاول 1983، نفذ حزب الله تفجيرًا انتحاريًا استهدف ثكنة مشاة البحرية الأميركية في بيروت، مما أدى إلى مقتل 241 جنديًا أميركياً تم إرسالهم في مهمة حفظ سلام. كان أفراد الخدمة الذين فقدوا حياتهم في ذلك اليوم أبطالًا حقيقيين، بعيدًا عن موطنهم في أرض مضطربة، يسعون إلى حماية الأبرياء. كما هو مسجل على النصب التذكاري لسفارة الولايات المتحدة في بيروت ونصب بيروت التذكاري في قاعدة مشاة البحرية كامب ليجون في نورث كارولينا، “لقد جاؤوا بسلام”. لن ننسى أبدا تضحياتهم.

هذا الهجوم، والكثير الذي تلاه في جميع أنحاء العالم، يوضح التزام حزب الله بالعنف وسفك الدماء ويظهر عدم اكتراثه المستمر بحياة الأشخاص الذين يدعي أنهم يحمونهم. لقد كشفت هذه الأعمال الإرهابية قناع إيران، راعية حزب الله، كدولة مارقة مستعدة لمتابعة مصالحها الخبيثة بأي ثمن.

في هذا اليوم المهيب، نكرم تضحيات هؤلاء الأميركيين الشجعان، ونجدد التزامنا بمنع حزب الله وراعيته إيران من إراقة المزيد من دماء الأبرياء في لبنان أو في أي مكان في العالم. ستستمر الولايات المتحدة في استهداف وتعطيل وتفكيك شبكات تمويل حزب الله وشبكاته التشغيلية، وستواصل اتخاذ الإجراءات المتاحة لتجويع هذا الكيان الإرهابي من الأموال والدعم. نحن ممتنون للدول في جميع أنحاء العالم التي حددت أو عملت على حظر أنشطة حزب الله كمنظمة إرهابية.

بالعمل معًا، يمكننا ضمان أن المأساة التي حلت بشجاعتنا من مشاة البحرية والبحارة والجنود قبل 37 عامًا لن تتكرر أبدًا.

كما، دعا بومبيو خلال تغريدة عبر حسابه على “تويتر” العالم لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية.

On this solemn day, we honor the sacrifice of the 241 brave American service members killed in the 1983 terrorist attack on the Marine Barracks in Beirut. The U.S. calls on all nations to designate Hizballah as a terrorist organization in its entirety.

