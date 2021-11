بومبيو ينشر صورة باسيل… مُعَاقب

نشر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، عبر حسابه على تويتر، صورة لباسيل تحمل عبارة “مُعاقَب”، ضمن سلسلة تغريدات تناول فيها “وقوف” بلاده إلى جانب الشعب اللبناني.

وعلّق بومبيو قائلاً: “ليس مجرد كلام، فنحن قمنا بفرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل لتورّطه بممارسات فاسدة”.

وأعاد بومبيو نشر رابط للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية حول العقوبات على باسيل، بحسب “الجمهورية”.

The Trump Administration stood with the Lebanese people as they rejected Iran's terrorist puppets Hizbollah. pic.twitter.com/Ety94EUdWd

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 13, 2021