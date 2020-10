بومبيو يوجه رسالة مباشرة للسياسيين في ذكرى مرور عام الثورة اللبنانية

عام على الثورة، الحراك، الانتفاضة، أو أي تسمية أخرى أرادها العالم، تبقى الحقيقة واحدة، عام على قولنا “لا”، عام على رغبة اللبنانيين بالتغيير، عام على مشهد الاصطفاف الشعبي، ووحدة المطالب، عام على ذكرى ضرب الثوار في الساحات من قبل “شبيحة” الأحزاب، عام على شهداء ثورة 17 تشرين، عام على “كلن يعني كلن” عام على إسقاط الرموز بدون أي تمييز، عام على قتل الزعماء من عقلية معظم الشعب اللبناني، عام على حرية لا زالت مسلوبة، عام على الفقر والجوع، عام على الانهيار، عام على تبديل الحكومات وعار على الدولة.

وفي الذكرى الأولى على الثورة اللبنانية، وجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رسالة للسلطة في تغريدة على حسابه عبر تويتر السبت: “منذ عام مضى، نزل الشعب اللبناني إلى الشوارع للمطالبة بالإصلاحات، وتحسين الحكم وإدارة البلاد، ووضع حد للفساد المستشري الذي خنق إمكانات لبنان الهائلة”.

One year ago today, the Lebanese people began taking to the streets demanding reforms, better governance, and an end to the endemic corruption that has stifled Lebanon's tremendous potential. Their message remains clear and undeniable—business as usual is unacceptable.

