بو حبيب اختتم مشاركته في اجتماع دول الاتحاد: قرار الحرب والتصعيد "بيد إسرائيل"

شدد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب على “أهمية استمرار الحوار اللبناني الداخلي، لا سيما مع حزب الله”، مؤكدا “أن قرار الحرب والتصعيد بيد إسرائيل لأن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها”.

ودعا بو حبيب، في اختتام مشاركته في الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد من أجل المتوسط، إلى “الطلب من المسؤولين الاسرائيليين وقف التهديدات بتدمير لبنان والخروق العسكرية اليومية والمتكررة لسيادة لبنان”.

وسينتقل الوزير بوحبيب غدا إلى روما للقاء أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين.

وكان قد أكد في كلمته ظهر اليوم أمام الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة أن “لا يمكننا الاستمرار بمفاوضات بلا أفق زمني لأنها ستؤدي الى مزيد من المشاكل”.

كما أكد أن “المجتمع الدولي مدعو للعمل على تطبيق حل الدولتين وتحويل هذه المأساة الى فرصة”.

أضاف: “نحتاج بسرعة الى هندسة قرار في مجلس الامن الدولي يحقق تطلعات الجانبين: الاستقلال للفلسطينيين والأمن لإسرائيل”، مشيرا الى ان “السلام الفلسطيني- الإسرائيلي سيكون له أثر الدومينو، وان العمل اليوم على تطبيق حل الدولتين سيجلب الاستقرار والازدهار لمنطقتنا والعالم”.

من جهة أخرى، التقى بو حبيب وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تياني.

وأعلن بو حبيب أنه “تم التوافق على ضرورة جعل حوض البحر المتوسط مهد الحضارات مساحة مشتركة لتلاقي وتفاعل شعوب وحضارات المنطقة وازدهارها”.