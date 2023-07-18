بو حبيب أبلغ دغمان رغبة الحكومة تشكيل وفد رسمي لزيارة سوريا

بناءً لتوجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان.

وأبلغ بوحبيب دغمان برغبة الحكومة تشكيل وفد من وزارة الخارجية والمغتربين لزيارة دمشق وإجراء مشاورات سياسية إقليمية ودولية، والبحث بالقضايا المشتركة ومنها قضية النازحين السوريين في لبنان.

وكان بوحبيب قد اعتذر منذ ايام عن عدم ترؤس الوفد اللبناني الذي كان من المقرر أن يزور دمشق للبحث في ملف النازحين، عملًا بتكليف صادر عن مجلس الوزراء، بسبب “انشغالاته واجتماعاته المتواصلة” وقد اثار اعتذار بوحبيب بلبلبة داخلية حيث استغرب عدد من الوزراء ضمن الوفد خطوة بو حبيب المتزامن مع موافقة الاتحاد الأوروبي على قرار إبقاء النازحين في لبنان.