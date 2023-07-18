الثلاثاء 30 ذو الحجة 1444 ﻫ - 18 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بو حبيب أبلغ دغمان رغبة الحكومة تشكيل وفد رسمي لزيارة سوريا

منذ 4 دقائق
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

A A A
طباعة المقال

بناءً لتوجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان.

وأبلغ بوحبيب دغمان برغبة الحكومة تشكيل وفد من وزارة الخارجية والمغتربين لزيارة دمشق وإجراء مشاورات سياسية إقليمية ودولية، والبحث بالقضايا المشتركة ومنها قضية النازحين السوريين في لبنان.

وكان بوحبيب قد اعتذر منذ ايام عن عدم ترؤس الوفد اللبناني الذي كان من المقرر أن يزور دمشق للبحث في ملف النازحين، عملًا بتكليف صادر عن مجلس الوزراء، بسبب “انشغالاته واجتماعاته المتواصلة” وقد اثار اعتذار بوحبيب بلبلبة داخلية حيث استغرب عدد من الوزراء ضمن الوفد خطوة بو حبيب المتزامن مع موافقة الاتحاد الأوروبي على قرار إبقاء النازحين في لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    الكتائب
    الكتائب: معطلو الإستحقاق الرئاسي يتحملون مسؤولية تقويض الدولة
    مركب مهاجرين - أرشيفية
    الهجرة الغير شرعية لم تتوقف.. ماذا حصل في بحر العبدة؟
    هويدا مصطفى الترك
    تكليف هويدا مصطفى الترك بمهام محافظ النبطية

    الأكثر قراءة

    سد المسيلحة
    سد المسيلحة وبركة الضفادع.. خبير هيدروجيولوجي يكشف لصوت بيروت تفاصيل جديدة و"صادمة"!
    شرب الماء - تعبيرية
    مع ارتفاع الحرارة صيفاً.. كم لتراً من الماء يجب أن نشرب يومياً؟
    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    بعد تقلّباته الهستيريّة الأخيرة.. كم بلغت تسعيرة "الدولار" مساء؟