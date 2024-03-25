بو حبيب: إذا اجتاحت إسرائيل لبنان فنحن مجبرون على الدفاع عن أنفسنا

أكد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أن ما قاله عن استعداد لبنان للدخول في الحرب مع اسرائيل كان هفوة أو “غلطة” بسبب الظروف التي أحاطت مقابلته في انطاليا، مشيراً الى أن “حزب الله جاهز للحرب”، وجازماً أن “الجيش اللبناني لن يحارب لا اسرائيل ولا غير اسرائيل، ولكن إذا اجتاحت إسرائيل لبنان فنحن مجبرون على الدفاع عن أنفسنا”.

ومن برنامج المشهد اللبناني على قناة “الحرّة”، اعتبر بو حبيب أن “حركة الموفدين الدوليين جيدة، ولكن مع كل موفد، ترسل اسرائيل إنذاراً وتهديداً بانها ستدخل لبنان”، واستطرد بو حبيب: “لا أعتقد أن اسرائيل ستدخل بحرب مع لبنان، هذا رأيي الشخصي وليس رأيي كسياسي”، مشيراً الى أنه “سابقاً كان كل موفدٍ دولي يأتي من اسرائيل يطالب بتطبيق القرار1701، وبتراجع حزب الله 7 أو 10 كيلومترات شمالي الليطاني، أما الآن فطلبُ اسرائيل على لسان الموفدين الدوليين هو فقط تراجع حزب الله، وعودة المستوطنين الى شمالي اسرائيل، جازماً بأن شيئاً لن يحصل في لبنان قبل الحسم في غزة”.

وقال بو حبيب: “لا نستطيع التكلّم باسم حزب الله وبدوره حزب الله لا يأخذ إذناً منّا للدخول في أي حرب”، وأشار الى أن “كل الأوراق التي وصلت لبنان هي مطالب اسرائيلية”.

وعن الردّ على الورقة الفرنسية، قال بو حبيب: “إن السفير الفرنسي هيرفي ماغرو‎ زاره، وأكد له أنهم مرتاحون للردّ اللبناني على الورقة الفرنسية، وهو ردّ جيد جدا، ففي الورقة أعرب لبنان عن استعداده لتطبيق كامل وشامل لل1701″، مضيفاً: “نحن الآن ننتظر الخطوة الفرنسية”.

كما أكد أن: “الأميركيين لديهم النفوذ الأكبر في اسرائيل من أي دولة أخرى، وعليه سينسّق الفرنسيون مع الأميركيين”.

وردّاً على سؤال حول وصول رسالة اميركية الى لبنان بأن الملفّ اللبناني نحن نديره، أجاب بو حبيب: “مش بهالوضوح.. بس في هيك شي”.

وعن زيارة مسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا الى الإمارات، قال بو حبيب: “علمت من الصُحُف عن الزيارة”، مشيراً الى أن “هناك عدداً كبيراً من الأسرى اللبنانيين في الإمارات، وقد عملنا على هذا الملف سابقاً، لكن يجب أن يكون هناك اتفاق بين حزب الله والإمارات، لأننا لا نستطيع إعطاء الإمارات أي شيء، كما لا يمكننا أن نمون على حزب الله”، واعتبر بو حبيب أن “اتفاق الإمارات مع حزب الله من الممكن أن يؤدي الى عودة الدبلوماسيين الى السفارة الإماراتية في لبنان كما تسهيل وضع اللبنانيين في الإمارات”.

وعن إقفال السفارات اللبنانية في الخارج، شدد بو حبيب أن “لا إقفال للسفارات إنما تعليق عمل”.

ومن برنامج المشهد اللبناني، جزم بو حبيب أن “لا زيارة مرتقبة له الى سوريا”، كما اكد أنه “ليس مرشحاً رئاسيا”، وقال: “وصلت الى عمر أريد أن ارتاح، وأصلّي لإنتخاب رئيس كي أرتاح”.