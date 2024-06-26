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بو حبيب يتجه إلى بروكسل

منذ ساعتين
آخر تحديث: 26 - يونيو - 2024 9:58 صباحًا
وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب

وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب

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غادر وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب صباح اليوم لبنان متوجهاً إلى بروكسيل لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الإتحاد الأوروبي. ثم سينتقل إلى الولايات المتحدة الاميركية حيث سيجتمع بمسؤولين أميركيين في واشنطن، وبمسؤولين أمميين في منظمة الأمم المتحدة في نيويورك. كذلك سيقوم الوزير بوحبيب بزيارة رسمية إلى كندا يلتقي خلالها نظيرته الكندية.

تهدف جولة الوزير بو حبيب إلى متابعة مساعي لبنان لتجنّب حرب واسعة في الجنوب قد تتطور إلى حرب إقليمية مفتوحة، وكذلك إلى شرح سياسة الحكومة تجاه مسألة النزوح السوري في لبنان ورؤيته للحلّ.

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