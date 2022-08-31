الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
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بو حبيب استقبل ممثليّ اليونيسيف واليونيسكو.. وهذا ما تم بحثه

منذ 18 دقيقة
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبد الله بو حبيب، ممثل منظمة اليونيسيف في لبنان ادوارد بيغبيدر ومديرة مكتب اليونيسكو الإقليمي في بيروت كوستانزا فارينا.

وأشار بيان للخارجية أن “هذا اللقاء يأتي في إطار لقاءات بو حبيب مع ممثلي المنظمات الدولية لتأكيد حصول لبنان على حصته من المساعدات المخصصة له، خصوصا أن البعض يسعى إلى تحويل قسم من حصة لبنان من المساعدات الى اللاجئين السوريين”.

وأكد كل من فارينا وبيغبيدر لبوحبيب “إعطاء لبنان حقه كاملا من هذه المساعدات”.

واستقبل بو حبيب السفير المصري ياسر علوي، وبحث معه في اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده في القاهرة برئاسة لبنان.

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