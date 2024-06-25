بو حبيب استقبل وزيرة خارجية ألمانيا.. ماذا جرى على طاولة البحث؟

إستقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور عبدالله بوحبيب، وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الإتحادية، السيدة أنالينا بيربوك، حيث تم التباحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وقد تم التشديد على أهمية بذل كل الجهود اللازمة لمنع التصعيد وتوسع رقعة الحرب.

كما أعربت الوزيرة بيربوك عن قلق ألمانيا من التوتر الراهن في المنطقة وحذّرت من خطر الوصول إلى “طريق مسدود”، لا سيّما في حال رفض الأطراف لوقف اطلاق النار.

وقد اغتنم الوزير بو حبيب اللقاء للتأكيد على أن “لبنان يسعى دائماً إلى الحلول السلمية، وبصورة خاصة في ظل التحديات التي يواجهها حاليا”، داعياً إلى “حشد الدعم الدولي للبنان وضرورة تعزيز قواته المسلحة”.

وقد ربطت الوزيرة الألمانية إنجاز الإصلاحات المتفق عليها بين لبنان وصندوق النقد الدولي بتسهيل عملية تأمين الدعم الدولي له، مسلطةً الضوء على الوضعين الاقتصادي والسياسي الدقيقين التي تمر به الدول الأوروبية في الوقت الراهن.