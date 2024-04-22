بو حبيب استقبل وفد الإتحاد الأوروبي ومسؤول عسكري بريطاني: لبنان متمسك بالقرار 1701

استقبل وزير الخارجية والمغتربين، د. عبدالله بو حبيب، نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية هارفي سميث، في حضور السفير البريطاني هاميش كويل، والمفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسّع السيد أوليفر فارهاليي، يرافقه سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان، السيدة ساندرا دو وال.

بعد اللقاء صرح بو حبيب قائلا : “لبنان متمسك بالقرار ١٧٠١ وضرورة وقف الآلة الحربية والاستعداد لتثبيت اظهار الحدود البرية مع اسرائيل حول النقاط المتنازع عليها”.

وأضاف: “إن وقف اطلاق النار يمهد الطريق الى البحث عن استقرار مستدام”.

وأكد أن “لبنان لا يريد الحرب التي لا تزال هي المسيطرة على المشهد حتى الآن”، مشدداً على أن “الحلول الدبلوماسية المبنية على الشرعية الدولية والقرارات الاممية تشكل الباب الوحيد لضمان السلم والاستقرار الدوليين”.

وأضاف: “نبدي ارتياحنا للتفهم المتزايد للاتحاد الاوروبي لهواجس لبنان في موضوع النزوح والمقاربة المتطورة الهادفة الى ايجاد حل مستدام يعيد السوريين بكرامة وامان الى وطنهم”.

وتابع: “نرحب بقرار الاتحاد الاوروبي الهادف الى دعم الجيش اللبناني لضمان مهماته الوطنية، ومن ضمنها انتشاره في الجنوب وفقاً للقرار ١٧٠١”.

كما شدد بو حبيب على “أهمية دعم الإدارات العامة في لبنان لضمان وجود وفعالية الدولة ومؤسساتها”.