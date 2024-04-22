الأثنين 13 شوال 1445 ﻫ - 22 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بو حبيب استقبل وفد الإتحاد الأوروبي ومسؤول عسكري بريطاني: لبنان متمسك بالقرار 1701

منذ 21 دقيقة
A A A
طباعة المقال

استقبل وزير الخارجية والمغتربين، د. عبدالله بو حبيب،  نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية هارفي سميث، في حضور السفير البريطاني هاميش كويل، والمفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسّع السيد أوليفر فارهاليي، يرافقه سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان، السيدة ساندرا دو وال.

بعد اللقاء صرح بو حبيب قائلا : “لبنان متمسك بالقرار ١٧٠١ وضرورة وقف الآلة الحربية والاستعداد لتثبيت اظهار الحدود البرية مع اسرائيل حول النقاط المتنازع عليها”.

وأضاف: “إن وقف اطلاق النار  يمهد الطريق الى البحث عن استقرار مستدام”.

وأكد أن “لبنان لا يريد الحرب التي لا تزال هي المسيطرة على المشهد حتى الآن”، مشدداً على أن “الحلول الدبلوماسية المبنية على الشرعية الدولية والقرارات الاممية تشكل الباب الوحيد لضمان السلم والاستقرار الدوليين”.

وأضاف: “نبدي ارتياحنا للتفهم المتزايد للاتحاد الاوروبي لهواجس لبنان في موضوع النزوح والمقاربة المتطورة الهادفة الى ايجاد حل مستدام يعيد السوريين بكرامة وامان الى وطنهم”.

وتابع: “نرحب  بقرار الاتحاد الاوروبي الهادف الى دعم الجيش اللبناني لضمان مهماته الوطنية، ومن ضمنها انتشاره في الجنوب وفقاً للقرار ١٧٠١”.

كما شدد بو حبيب على “أهمية دعم الإدارات العامة في لبنان لضمان وجود وفعالية الدولة ومؤسساتها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    تدابير سير بمناسبة ذكرى الإبادة الأرمنية
    ميقاتي عرض مع وفد الاتحاد الاوروبي ملف النازحين: لتوجيه المساعدة الى تحقيق عودتهم
    الخليل أشادت بأجواء "نصف الماراثون" لقوى الأمن الداخلي

    الأكثر قراءة

    حارة حريك
    حادث صدم ومطاردة في حارة حريك.. ماذا يجري؟
    رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس
    حزمة مالية كبرى في طريقها إلى لبنان من أجل اللاجئين.. ماذا كشف رئيس قبرص؟
    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    غزة تحت النار
    نتنياهو غاضب.. حكومتنا ستتحرك ضد واشنطن في هذه الحالة!