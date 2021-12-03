الخميس 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 16 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بو حبيب التقى في روما رئيسة اجهزة الاستخبارات وقائد القوات المسلحة الايطالية

3 - ديسمبر - 2021
وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب

وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب

A A A
طباعة المقال

استكمل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب اجتماعاته في روما والتقى كلا من رئيسة اجهزة الاستخبارات الايطالية السفيرة اليزابيتا بيللوني وقائد القوات المسلحة الايطالية الجنرال جوزيبي كافو دراغوني حيث تم التطرق الى كيفية تعزيز دعم الجيش والقوى الامنية اللبنانية ودور اليونيفيل الاساسي في الجنوب اضافةً الى ملف الهجرة غير الشرعية.

كما التقى الوزير بوحبيب مدير عام منظمة الاغذية والزراعة تشو دونيو حيث تناولا كيفية زيادة الدعم للمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة في لبنان والتي يبلغ عددها الاجمالي ٣١ مشروعاً بقيمة نحو ٥٢ مليون دولار. كما تمنى الوزير بوحبيب على دونيو ان يخصص لبنان بمساهمة اكبر من المنظمة لدعم القطاع الزراعي في الظروف الحالية.

    المزيد من أخبار لبنان

    مخابرات الجيش
    إحباط عملية تهريب أشخاص وتوقيف أعضاء الشبكة في الصرفند
    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    العلم اللبناني
    لتسهيل التأليف: مَن أوصل لبنان الى الانهيار ليس أهلاً لإنقاذه!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
    تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟
    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات