بو حبيب التقى نظيره الإسباني: شكرنا إسبانيا على التزامها بدعم لبنان

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل الباريس.

وقال بو جبيب: “شكرنا اسبانيا على التزامها بدعم لبنان والوقوف الى جانبه في المحافل الدولية والأوروبية ونثمن دعم اسبانيا لليونيفيل والدور الذي يلعبه القائد العام لقوة حفظ السلام في جنوب لبنان”.

وأضاف بو حبيب: “نرحب بزيارة نظيري الاسباني الى لبنان في أقرب فرصة ممكنة”.

كما التقى وزير خارجية ايطاليا انطونيو تياني، وكشف بو حبيب أنه “تم التوافق على ضرورة جعل حوض البحر المتوسط مهد الحضارات مساحة مشتركة لتلاقي وتفاعل شعوب وحضارات المنطقة وازدهارها”.

وكان قد أكد في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة أن “لا يمكننا الاستمرار بمفاوضات بلا أفق زمني لأنها ستؤدي الى مزيد من المشاكل”.

كما أكد أن “المجتمع الدولي مدعو للعمل على تطبيق حل الدولتين وتحويل هذه المأساة الى فرصة”.

أضاف: “نحتاج بسرعة إلى هندسة قرار في مجلس الأمن الدولي يحقق تطلعات الجانبين: الاستقلال للفلسطينيين والامن لإسرائيل”، مشيرا الى ان “السلام الفلسطيني- الإسرائيلي سيكون له أثر الدومينو، وان العمل اليوم على تطبيق حل الدولتين سيجلب الاستقرار والازدهار لمنطقتنا والعالم”.