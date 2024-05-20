بو حبيب التقى نظيره الإيرلندي وشكره على المواقف الداعمة للبنان والمنطقة

التقى الوزير بو حبيب بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي، السيد مايكل مارتن، وشكره على المواقف الداعمة والتاريخية لإيرلندا حيال لبنان والمنطقة، كما وأثنى على دور الكتيبة الإيرلندية في اليونيفيل التي تقوم بمهامها منذ اكثر من أربعة عقود من الزمن، وشدد على تمسك لبنان بأمن اليونيفيل والعاملين فيها معتبرا ان مهمتها تصب في تعزيز مسار الاستقرار والأمان الذي يسعى اليه جاهدا لبنان.

كما استقبل الوزير قائد الجيش في جمهورية غانا الجنرال Thomas Oppong-Peprah، الذي وضعه في أجواء مهمة كتيبة غانا العاملة ضمن قوات اليونيفيل.

وفي المقايل شكره الوزير بو حبيب على الدور الكبير الذي تلعبه غانا في حفظ السلام في الجنوب.

كما التقى الوزير بو حبيب أيضا” بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، السيدة يوانا فرونتسكا، ووضعها في أجواء لقائه مع ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، السيد إيفو فريسون.

وقد شدد الوزير بو حبيب على ضرورة مراعاة أصول التخاطب مع مؤسسات وأجهزة الدولة، واحترام القوانين اللبنانية، والقرارات السيادية، الهادفة الى تنظيم مسألة النزوح السوري. في الوقت نفسه، أكد على تمسك لبنان بالتعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة، وبمهمة اليونيفيل.