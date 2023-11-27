الأثنين 13 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 27 نوفمبر 2023 |
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بو حبيب: السلام الفلسطيني- الإسرائيلي سيكون له أثر "الدومينو"

منذ دقيقة واحدة
وزير الخارجية عبد الله بوحبيب

وزير الخارجية عبد الله بوحبيب

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اكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب في كلمته امام الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد من اجل المتوسط في برشلونة ان “لا يمكننا الاستمرار بمفاوضات بلا أفق زمني لأنها ستؤدي الى مزيد من المشاكل”.

كما اكد ان “المجتمع الدولي مدعو للعمل على تطبيق حل الدولتين وتحويل هذه المأساة الى فرصة”.

أضاف: “نحتاج بسرعة الى هندسة قرار في مجلس الامن الدولي يحقق تطلعات الجانبين: الاستقلال للفلسطينيين والامن لإسرائيل”، مشيرا الى ان “السلام الفلسطيني- الإسرائيلي سيكون له أثر الدومينو، وان العمل اليوم على تطبيق حل الدولتين سيجلب الاستقرار والازدهار لمنطقتنا والعالم”.

من جهة أخرى، التقى بو حبيب وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تياني.

واعلن بو حبيب انه “تم التوافق على ضرورة جعل حوض البحر المتوسط مهد الحضارات مساحة مشتركة لتلاقي وتفاعل شعوب وحضارات المنطقة وازدهارها”.

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