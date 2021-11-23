بو حبيب: الغرب لا يدعم عودة المهجرين السوريين لوطنهم

كشف وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، “أننا نواجه بعض الصعوبات من قبل الغرب لأنهم يقولون إنهم لا يريدون عودة اللاجئين إلى سوريا” لأسباب متعلقة ب​سياسة​ بشار الأسد.

وأضاف بو حبيب بهذا الصدد أن بلاده غير معنية بمن سيحكم في سوريا.

وأشار خلال محاضرة ألقاها الوزير الذي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، إلى أن لبنان يتعاون مع روسيا لإعادة هؤلاء اللاجئين إلى وطنهم، موضحا أن اللاجئين الفلسطينيين والسوريين يشكلون نحو 40% من إجمالي عدد سكان بلاده، الأمر الذي يشكل نوعا من الضغط على المجتمع اللبناني.