بو حبيب: المطار آمن وهذه شائعات

شارك وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب مع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية ووزير السياحة وليد نصار ووزير الإعلام زياد المكاري في جولة ميدانية في مطار رفيق الحريري الدولي دعي اليها السفراء المعتمدون في لبنان بهدف نفي ما ورد في صحيفة “التلغراف” البريطانية من وجود أسلحة في حرم المطار.

وقد صرح الوزير بوحبيب بأن “المطار آمن وأن هذه الشائعات تندرج ضمن محاولات إسرائيل لتبرير اعتداءاتها على لبنان”.

من جهة ثانية، استقبل الوزير بو حبيب سفير الجمهورية الاسلامية في ايران لدى لبنان مجتبى أماني وتباحث معه في تطورات الوضع في غزة وجنوب لبنان.