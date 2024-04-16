بو حبيب بحث مع سفيرة كندا في مستجدات أزمة النزوح

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب سفيرة كندا ستيفاني ماكولوم.

وخلال اللقاء، شدد بو حبيب على “أهمية وضع جدول زمني لحل الأزمة الحالية في المنطقة من خلال التمسك بالحل السياسي، الذي رسمته القرارات الدولية منذ أكثر من سبعة عقود، والهادف إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة”.

كما تم البحث في “آخر مستجدات أزمة النزوح وتداعياتها وضرورة فصل أي حل سياسي عن مسألة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، إضافة إلى لزوم إطلاق مشاريع التعافي المبكر في سوريا دعما لهذه العودة”.

واستقبل بوحبيب سفير جمهورية كوريا الجنوبية ايل بارك، الذي سلمه دعوة إلى مؤتمر حول “استخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول في نطاق التكنولوجيا العسكرية” المزمع عقده في سيول في أيلول المقبل.

وتوقف بو حبيب عند “أهمية الدور الذي يلعبه أعضاء مجلس الأمن، ومنهم كوريا الجنوبية، للتوصل إلى وقف إطلاق النار والسلام في المنطقة”.

كما استقبل رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان سيمون كازابيانكا إيشليمان، التي أطلعته على نشاطات البعثة وعملها في لبنان وخطة التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ في الجنوب.

وكذلك، ناقش بو حبيب ورئيسة البعثة “انعكاسات التطورات الأخيرة على الوضع الإنساني في لبنان”.

من جهة ثانية، تلقى بوحبيب اتصالا من وزير خارجية صربيا إيفيتسا داتشيتش، وتم البحث في أبرز المسائل التي تهم البلدين خلال هذه المرحلة، لا سيما سبل تعزيز التعاون الثنائي في الأمم المتحدة.