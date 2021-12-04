بو حبيب بحث مع نظيره الايطالي لويجي دي مايو العلاقات الثنائية بين البلدين

على هامش مؤتمر روما المتوسطي، التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب نظيره الايطالي لويجي دي مايو حيث تم البحث بالعلاقات الثنائية بين البلدين والدعم الذي تقدمه ايطاليا الى لبنان على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية. كما تم التطرق الى المساعدات الايطالية للجيش والقوى المسلحة اللبنانية اضافةً الى المشاريع التي يمكن ان تساهم في تدعيم مؤسسات وادارات الدولة. واكد الوزير دي مايو على استمرار مشاركة بلاده في اليونيفيل لما فيه مصلحة لبنان واستقراره وسيادته. كما تناول الوزيران مسألة النزوح السوري والهجرة غير الشرعية وآخر التطورات الاقليمية







